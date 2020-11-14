1 ديسمبر.. تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات الجنوبية في سوهاج الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، يوم الثلاثاء 1/12/2020 وحتى يوم الإثنين 18/1/2021، في تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة (735 فدانا) بالمجاورات (26 – 27– 28 – 29 - 30).



وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 26 من 1 : 50، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 201 : 250، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 251 : 300، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 301 : 350، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 351 : 400، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 401 : 450، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 451 : 500، يوم الإثنين، 14/12/2020، والقطع من 501 : 550، يوم الثلاثاء 15/12/2020.





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