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اقتصاد

1 ديسمبر.. تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات الجنوبية في سوهاج الجديدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:12 ص
قطع أراضي
قطع أراضي
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آمنة عبدالعظيم
يبدأ جهاز تنمية مدينة سوهاج  الجديدة، يوم الثلاثاء 1/12/2020 وحتى يوم الإثنين 18/1/2021، في تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة (735 فدانا) بالمجاورات (26 – 27– 28 – 29 - 30).

وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 26  من 1 : 50، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 201 : 250، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 251 : 300، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 301 : 350، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 351 : 400، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 401 : 450، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 451 : 500، يوم الإثنين، 14/12/2020، والقطع من 501 : 550، يوم الثلاثاء 15/12/2020.

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وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة (27)، من 1 : 50، يوم الأربعاء  16/12/2020، والقطع من 51 : 100، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 101 : 150، يوم  الأحد 20/12/2020، والقطع من 151 : 200، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 201 : 250،  يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 251 : 300، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 301 : 338، يوم الخميس 24/12/2020.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة  (28)، من 1 : 51، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 30/12/2020، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 3/1/2020، والقطع من 301 : 352، يوم الإثنين 4/1/2021.

وقال: سيتم تسليم القطع بالمجاورة (29)، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 7/1/2021، والقطع من 151 : 202، يوم الأحد 10/1/2021، مضيفًا أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة (30)، من 1 : 50، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 101: 193، يوم الأربعاء 13/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
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