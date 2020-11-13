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أخبار العالم

بسبب مكالمات ساخرة.. حملة ترامب تلغي خط الهاتف الساخن للإبلاغ عن تجاوزات انتخابية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:26 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت خط هاتف ساخنًا كانت قد خصصته الأسبوع الماضي لإبلاغ الناخبين عن تجاوزات وقعت أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية، بعد أن تلقت عددً كبيرًا من المكالمات الساخرة.

وأضافت القناة أن حملة ترامب استبدلت خط الهاتف الساخن بموقع إلكتروني يمكن للناخبين تسليم بلاغاتهم وشكاواهم للحملة عبره.

وونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين أنه لم تتوافر لديهم أي أدلة على تلاعب بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافين صحة مزاعم الرئيس دونالد ترامب وأنصاره حول تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان مشترك صدر عن الحكومة الأمريكية وعدد من مسئولي شركات الأمن الإلكتروني ممن شاركوا في تأمين وسائل التصويت، جاء أن الانتخابات الرئاسية هذا العام كانت الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أن هذا البيان هو أكبر وأهم خطوة حتى الآن للرد على تشكيك ترامب في نزاهة الانتخابات، وتأكيد إضافي لصحة ما ذكره خبراء الانتخابات ومسئولي الولايات بشأن عدم وقوع تجاوزات واسعة النطاق أثناء عملية التصويت وفرز الأصوات.

وأضاف البيان "نعرف أن هناك مزاعم عارية من الصحة وشائعات حول العملية الانتخابية، ونؤكد لكم أننا واثقون لأقصى درجة في أمان ونزاهة انتخاباتنا، ويجب ان تكونوا أنتم كذلك أيضًا".

وتابعت الوكالة أن البيان صدر عن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ونشره على حسابه بموقع تويتر مدير الوكالة كريس كريبس، بعد ساعات من نشر وكالة "رويترز" تحقيقًا جاء فيه أن كريبس أفضى إلى زملائه بتوقعه أن يقيله ترامب من منصبه.
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