الصحة تحسم الجدل بشأن إصابة محمد صلاح بـ كورونا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه تم عمل مسحتي فيروس كورونا لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح للتأكد من حالته.





وأوضح المصدر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من نتيجة المسحتين.





وأكد: أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل كبير.





وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.





وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.





وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.





وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.





وأكدت معامل وزارة الصحة إيجابية مسحة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدا.





ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى للاعبين الثلاثة، لتحديد موقفهم من المشاركة.



