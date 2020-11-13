مواعيد تقديم الأبحاث الاجتماعية ببنات عين شمس .. صور

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس مواعيد تقديم الأبحاث الاجتماعية للفرق (الثانية - الثالثة - الرابعة) وعلى جميع الطالبات الالتزام بالجدول المعلن.





وقالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" واستعدت الكلية لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.





وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالاضافة الي دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول على أعلى النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور إلى ثلاثة أيام فقط وباقي أيام الأسبوع يكون عن طريق التعليم الاونلاين.



