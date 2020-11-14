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تعليم

غدا ..جامعة حلوان تنظم حفل استقبال للطلاب الوافدين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ٱعلنت  إدارة الوافدين بجامعة حلوان عن تنظيمها  حفل استقبال للطلاب الوافدين الجدد والقدامى بالجامعة، فى إطار حرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين.

ومن المقرر أن تقام  فعاليات الاحتفال فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 بقاعة  الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان . 

وأكدت إدارة الوافدين بجامعة حلوان حرصها على متابعة الطلاب  بمختلف الكليات، واجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم لها من خلال يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة من خلال عرض مختصر لجميع البرامج الجديدة بالجامعة، والخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس  جامعة حلوان لشئون تعليم الطلاب، ان مواعيد انتخابات اختيار رئاسة اتحاد الطلاب بجامعة حلوان لم يتم تحديدها بعد. 

وأوضح الدكتور حسام الرفاعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، ان الجامعة ما زالت فى انتظار قرار المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى.
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