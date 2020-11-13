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رياضة

فاروق جعفر: محمد صلاح حالة وتعويضه صعب‏.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:56 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن محمد صلاح ‏نجم ليفربول الإنجليزي يعتبر حالة فريدة في الملاعب العالمية.‏

وعن غياب صلاح عن مواجهتي توجو بعد إصابته بفيروس كورونا، قال: "‏غياب اللاعب مؤثر بالطبع ومن الصعب تعويضه".‏

وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك قائلا: "صلاح أحدث طفرة غير طبيعية في الكرة ‏المصرية وساهم في بلوغ الفراعنة نهائيات كأس العالم".‏

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا إلي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
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