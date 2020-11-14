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أخبار العالم

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي في اتجاه السعودية.

وأمس الجمعة قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".

وأضاف: " استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

وتابع المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة".

واستطرد قائلًا: "سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". 

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