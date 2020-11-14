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فن

ربنا يأخد الملعونة كورونا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة دعم لـ محمد صلاح

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجة الفنان صلاح عبدالله رسالة دعم لمحمد صلاح بعد  تأكد اصابتة بفيروس كورونا.

وكتب صلاح عبدللة : ربنا يشفيك ويخليك لينا .. ولكل عشاق الكورة ، وياخُد الملعونة كورونا من كل أرجاء المعمورة ، دعواتكم لفخرنا وفخر مصرنا #محمد_صلاح

وكان قد نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ، تقريرًا عبر موقعه الرسمي يفيد إيجابية العينة الثانية لمحمد صلاح وتأكد إصابته بفيروس كورونا ، وعزل اللاعب في غرفو بمفرده.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إداراة إتحاد الكرة المصري ، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا : " إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ".

وتابع : " أطمئنكم على حالته ، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض ".

واختنم : " محمد صلاح سيغيب عن مباراة غدًا أمام منتخب توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ونأمل أن يكون معنا في المباراة الثانية ".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي غدًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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