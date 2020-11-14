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فن

بعد تأكد إصابته بكورونا.. ساموزين يطلب الدعاء لمحمد صلاح

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجه الفنان ساموزين رسالة دعم لمحمد صلاح بعد  تأكد اصابته بفيروس كورونا.

وكتب ساموزين عبر خاصية الاستوري من خلال  حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل ان شاء الله، اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يشفية شفاء عاجلا غير اجل وان يمن علية بالصحة والعافية.

وكان قد نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ، تقريرًا عبر موقعه الرسمي يفيد إيجابية العينة الثانية لمحمد صلاح وتأكد إصابته بفيروس كورونا ، وعزل اللاعب في غرفو بمفرده.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إداراة إتحاد الكرة المصري ، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا : " إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ".

وتابع : " أطمئنكم على حالته ، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض ".

واختنم : " محمد صلاح سيغيب عن مباراة غدًا أمام منتخب توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ونأمل أن يكون معنا في المباراة الثانية ".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي غدًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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