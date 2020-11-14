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رياضة

مصر تواجه توجو.. مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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إسراء أشرف
يقام اليوم، السبت، 14 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مصر وتوجو، في تصفيات أمم إفريقيا، بجانب البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

ويعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 14 نوفمبر 2020، على النحو التالي..

تصفيات كأس أمم إفريقيا

بنين × ليسوثو - 06:00 مساءً.

جمهورية الكونغو × أنجولا - 09:00 مساءً.

مصر × توجو - 09:00 مساءً -  بي إن سبورتس 7.

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال × فرنسا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 1

السويد × كرواتيا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 4

ألمانيا × أوكرانيا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 2

سويسرا × إسبانيا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 3

مباريات دولية ودية - منتخبات

السعودية × جامايكا - 06:30 مساءً - KSA Sports 1 HD
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