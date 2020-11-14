مصر تواجه توجو.. مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، السبت، 14 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مصر وتوجو، في تصفيات أمم إفريقيا، بجانب البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.