إصلاح انفجار ماسورة مياه أمام مدرسة بشبرا الخيمة.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من رفع آثار إصلاح انفجار ماسورة مياه بشارع ٢٥ من أمام مدرسة سما روتس وذلك بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان بإزالة كافة التراكمات وسرعة التعامل مع أى أزمات.









وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمه إنه تلقى بلاغا بانفجار ماسورة المياه خط ٣٠٠ بشارع ٢٥ أمام مدرسة سما روتس وعلى الفور تم الانتقال إلى الموقع وقامت الأجهزة التنفذية برفع المياه المتراكمة نتيجة الإصلاح ورفع ناتج الحفر والمخلفات وإزالة المخلفات بـ 2 لودر و5 سيارات 20 طنا وتم فتح الشارع مرة أخرى أمام الحركة المرورية.





وكانت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة قد شنت حملة موسعة لإزالة الاشغالات والتعديات وقال رئيس حى شرق إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق وإدارات الحى بهدف إعادة الانضباط وإزالة جميع الإشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة.





وأشار بكر إلى أن الحملة قامت برفع الإشغالات والتعديات بمنطقة مساكن الياسمين، وذلك للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال وتم تحرير محاضر للمخالفين.





وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قد أكد على متابعة أعمال لجنة الخلسة لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة وضبط الوصلات المخالفة.





وقرر مجاهد تشكيل لجنة من القطاع التجاري بفرع مدينة الخصوص للمرور والتفتيش على المشتركين بالمدينة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة والتي يلجأ إليها البعض هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.