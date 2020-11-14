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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا في مهمة تأمين الصدارة أمام سويسرا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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محمد السعيد
يحل منتخب إسبانيا ضيفا ثقيلا على نظيره السويسري، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب ويليام كولوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لوبس إنريكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على لتأمين صدارته للمجموعة الرابعة.

في المقابل يتسلح منتخب سويسرا بعامل الأرض لانتزاع الثلاث نقاط من الماتدور الإسباني، وتحسين وضعه السيئ في جدول الترتيب.

كان منتخب إسبانيا سقط أمام أوكرانيا بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل منتخب سويسرا مع ألمانيا 3 - 3.

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط، ويحل منتخب ألمانيا ثانيا بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثالث، بينما بتذيل منتخب سويسرا جدول الترتيب بنقطتين.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها من دوري الأمم الأوروبية، منتخب ألمانيا مع أوكرانيا، في نفس التوقيت أيضا.
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