أمام العالم.. وزيري يعرض تفاصيل للمومياء المكتشفة بسقارة.. شاهد

عرض مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار ، صور للمومياء المكتشفة بسقارة ، من خلال الأشعة الفوق بنفسجية ، لإظهار تفاصيل دقيقة تخص حالة المومياء عمرها ونوعها .





وفي نفس السياق، قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، إن العالم أجمع متواجد اليوم للإعلان عن كشف أثري جديد في سقارة، معقبا: من سقارة وللعام الثالث نقوم بالإعلان عن اكتشافات أثرية .





وأضاف "العناني" خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الكشف الأثري بسقارة، أن سقارة كنز ولا يمكن أن تقل أهميته عن أثرية منطقة الجيزة، معقبا: سقار تعد أحد أجزاء جبانه منف ويعد هرم سقارة أحد أهم أجزاء جبانة منف، وهذا يوضح سبب كمية الآثار المتواجدة بها،وأوضح أن الكشف يشمل 100 تابوت أثري و40 تمثالا بأقنعة مذهبة.



