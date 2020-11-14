الأرخص بـ 3424 جنيها.. أفضل الهواتف الرائدة المستخدمة في 2020

من الرائع العثور على هاتف ذكي مستخدم جيد بعد إطلاق الشركة المصنعة له إصدارا جديدا أحدث، حيث يمكنك الحصول على الهاتف الذي تتطلع إلى شرائه مقابل سعر أقل من تكلفة إطلاقه، كما يمكنك امتلاك هاتف متطور بسعر منخفض مثل iPhone XS، والذي يعمل بواسطة إصدار أقدم من معالجات آبل A12 Bionic، لا يزال قويًا بما يكفي لضمان تجربة سلسة.





ويمكنك أيضًا الحصول على أحد إصدارات سامسونج السابقة، مثل Galaxy Note 9، بسعر أقل من 400 دولار ويقدم العديد من نفس ميزات القلم الإلكتروني S Pen، الذي يأتي مدمجا بالإصدارات الحديثة ويقدم نفس الإنتاجية التي تقدمها هواتف Note 10 و Galaxy Note 20 الجديدة.









ومع إطلاق الهواتف الجديدة طوال الوقت، يقوم بعض المستخدمين من التخلص التدريجي من الأجهزة القديمة، مما يجعل القائمة التالية واحدة من أفضل الهواتف الذكية استخدامًا:





1. هاتف iPhone XS:





أصدرت شركة آبل هاتف iPhone XS ، فى عام 2018 ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 2685 ميللى أمبير، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، ويبدأ سعر الهاتف من 639 دولار ولكن بعض منصات التجارة الألكترونية تبيع إصدارات غير مقفلة من الهاتف تبدأ من حوالي 365 دولارا (أي ما يعادل 5,707 جنيها مصريا).









2. هاتف Galaxy S9:





يعد هاتف Galaxy S9، تحديثا لسابقه Galaxy S8،والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المميزة الرائدة فلاجشيبب مع معالج أكثر قومة من نوع Snapdragon 845، وبهيكل معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 5.8 بوصة من نوع Super AMOLED، بتقنية FULL HD، إلى جانب كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بقوة 8 ميجابيكسل، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3000 أمبير، وتوفره بعض منصات التجارة الألكترونية بسعر يبدأ من 219 دولار أي ما يعادل 3,424 جنيها مصريا.





3. هاتف Pixel 3 XL:





من الأشياء الرئيسية التي تهتم شركة جوجل بإضافتها في هواتفها هي مكونات الكاميرا، ويعد هاتف Pixel 3 XL من أبرز هواتفها حيث يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع فلاش LED، وبكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل على التوالي، ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 3430 مللى أمبير، ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 845، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.3 بوصة بدقة P-OLED بتقنية FULL HD، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 230 دولار أي ما يعادل 3596 جنيها مصريا.









4. هاتف LG G8 ThinQ:





يأتى هاتف LG G8 ThinQ ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 6.1 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية FULL HD ، ويعمل بمعالج قويا من نوع Snapdragon 855 ، ويقدم الهاتف كاميرا ثلاثية أساسية بدقة 40 ميجابيكسل من عدسات كارل زيس الشهيرة، بدقة 12 و 12 و 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة بقوة 8 و 8 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف بسعر يبدا من 230 دولار أي ما يعادل 3596 جنيها مصريا.









5. هاتف iPhone 8 Plus:





كان iPhone 8 Plus، آخر جهاز يقدم تصميم آيفون الأصلى مع زر الصفحة الرئيسية المجهز بمعرف اللمس، ويأتي الهاتف الذي تم إصداره فى عام 2017، بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، ويعمل بنظام تشغيل آبل IOS 13، ويقدم الهاتف أداء مثاليا مع معالج apple a11، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف بسعر يبد من 324 دولار أي ما يعادل 5,066 جنيها مصريا.



