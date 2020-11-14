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تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن سلسلة هواتف سامسونج القادمة Galaxy S21

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:11 ص
هواتف سامسونج Galaxy
هواتف سامسونج Galaxy S21
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شيماء عبد المنعم
ظهرت بعض الشائعات حول سلسلة سامسونج القادمة Galaxy S21، حيث كشفت التسريبات الأخيرة أن تشكيلة الهواتف الجديدة سيتم الإعلان عنها في أوائل العام القادم 2021، استنادا إلى جدول الإطلاق السابق للشركة الكورية الجنوبية.

وبناء على التسريبات، ستقدم سامسونج سلسلتها القادمة مع تصميمًا أكثر بساطة وأداء أسرع ونظام كاميرا أكثر تطورًا، وفيما يلي نستعرض إليك كل ما تريد معرفته عن سلسلة Galaxy S21 المرتقبة، بحسب ما ذكره موقع "tomsguide".


ووفقا للتسريبات، فأن موعد إطلاق سلسلة Galaxy S21، سيكون قبل شهر من حدث سامسونج الذي يقام سنويا في شهر فبراير من كل عام، حيث سيتم الإعلان عن التشكيلة في شهر يناير 2021، وتشير بعض التسريبات الأخرى أن من المحتمل أن يتم الكشف عن السلسلة في ديسمبر القادم.

وذكرت بعض التقارير أن شركة سامسونج بدأت الإنتاج الجزئي لجهاز Galaxy S21 Ultra، في أوائل شهر نوفمبر الجاري، أي قبل شهرين تقريبًا من المعتاد حيث تأمل الشركة الكورية الجنوبية في تجنب المشكلات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في سلسلة التوريد الخاصة بها، ووفقا لتقارير أخرى سيتم إطلاق سلسلة Galaxy S21، في 14 يناير 2021 مع فتح طلبات الحجز المسبق في نفس اليوم، وسيتم طرح الهاتف للبيع في 29 يناير.

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار العادي من سلسلة Galaxy S21، بسعر يبدأ من 999 دولار على غرار التشكيلة السابقة Galaxy S20، بينما سيأتي هاتف Galaxy S21 Plus بسعر أزيد 200 دولار من النسخة العادية، وسيتم تطبيق نفس الزيادة على الإصدار المتميز Galaxy S21 Ultra.

وستتضمن السلسلة الجديدة ثلاثة إصدارات، وستنطلق تحت اسم Galaxy S21 و Galaxy S21 + و Galaxy S21 Ultra، وسيكون هناك ستة ألوان متوفرة، مقسمة بين الثلاثة طرازات، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار العادي Galaxy S21 باللون الرمادي والوردي والبنفسجي والأبيض، بينما سيتوفر إصدار Galaxy S21 + باللونين الأسود أو الفضي، أما هاتف Ultra سيتوفر بخيارات الأسود والفضي والبنفسجي.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة فأن سلسلة هواتف Galaxy S21 القادمة العام المقبل من سامسونج، ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon 875، وتوضح التسريبات أن هاتف Galaxy S21، سيحتوي على مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل، وتشير بعض الشائعات إلى أنه سيتم دمج تقنية القلم الألكتروني stylus بهاتف Galaxy S21 Ultra.

وسيعمل هاتف Galaxy S21+، بمعالج من نوع Exynos 2100، مقترنا ب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت،كما سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وسيحتوي على بطارية أكبر  بسعة 4800 مللى أمبير في الساعة.

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