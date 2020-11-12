سامسونج تطلق واجهة المستخدم One UI 3.0 لـ 8 من أجهزتها.. هل هاتفك بينهم؟

أصدرت شركة سامسونج Samsung، نسخة تجريبية من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 3.0، لمجموعة من هواتفها الذكية من بينها سلسلة Galaxy S20، وتشكيلة Note20.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت سامسونج اليوم أنها ستوسع البرنامج التجريبي لواجهة المستخدم الجديدة ليشمل ثمانية أجهزة أخرى من بينها إصدارات الشركة القابلة للطي.





وتشمل مجموعة الأجهزة التي ستحصل على الإصدار التجريبي من واجهة One UI 3.0، الأجهزة التالية:

- هاتف Galaxy Z Flip 5G.





- هاتف Galaxy Z Fold2 5G.





- هاتف Galaxy Note10.





- هاتف Galaxy Note10+.





- هاتف Galaxy S10.





- هاتف Galaxy S10 5G.





- هاتف Galaxy S10e.





- هاتف Galaxy S10+.





وستكون أجهزة عملاقة التقنية الكورية الجنوبية أول الهواتف الذكية التي تحصل على الإصدار التجريبي من واجهة المستخدمOne UI 3.0 ، ولكن يمكنك أن تتوقع أن يتوسع البرنامج التجريبي ليشمل المزيد من الهواتف قريبًا.





ولم تكشف سامسونج عن موعد طرح الإصدار التجريبي لواجهة المستخدم One UI 3.0، والتي تعتمد على الإصدار الأحدث من نظام تشغيل جوجل أندرويد 11، ولكن يمكنك التسجيل فيه من خلال التوجه إلى تطبيق Samsung Members.