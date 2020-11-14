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فن

من الارتباط إلى الانفصال.. قصة 8 سنوات بين تامر حسني وبسمة بوسيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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آيه عاطف
صدمت الفنانة بسمة بوسيل، الجمهور بخبر انفصالها عن الفنان تامر حسني، بعد قصة حب طويلة وزواج دام ثمانية أعوام، وبعد إنجابهما ثلاثة أبناء.


ونرصد لكم القصة الكاملة لتامر حسني وبسمة بوسيل من الارتباط إلى الانفصال من خلال التقرير التالي:


تزوج الفنان تامر حسني، من بسمة بوسيل في عام 2012 بعدما لمع نجمها في برنامج المسابقات "ستار أكاديمي"، ولكن بعد الزواج فضّل تامر أن تبتعد زوجته بسمة عن مجال الغناء، وظل يساندها في مجال المكياج والأزياء.


ورغم أن بسمة أشارت إلى أن الانفصال حدث منذ فترة، إلا أنها احتفلت بعيد ميلاد تامر حسني الأخير، الذى نشر الصور يوم 21 أغسطس، وعلق عليها قائلًا: "مفاجأة بسومي ليا ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس وكل الشكر للناس الجميلة أصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة، وطبعًا بشكر الناس اللي عملوا التورتة الجميلة دي".


واحتفل تامر بعيد ميلاد بسمة، أيضًا ونشر لها فيديو يوم 10 مايو، وعلق عليه قائلًا: "كل سنة وانتي أغلى إنسانة في حياتي كل سنة وانتي حبيبتي، كل سنة وانتي أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين".


وفاجأت بسمة الجمهور عندما كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت يا ريت ما تبعتوليش أي حاجة؛ عشان مش فارقلي أي صور".


وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي - على الأقل أنا - أي حاجة، بالتوفيق للجميع".

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