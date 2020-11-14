فحص 93 ألف طالب لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ان مديرية الصحة بالمنيا، تواصل أعمال حملة اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على سلامة وصحة طلاب المدارس.





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من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 93 ألفا و157 تلميذا من طلبة المدارس الابتدائية في القرى، وذلك لاكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية.



