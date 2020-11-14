فحص 93 ألف طالب لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة بالمنيا، تواصل أعمال حملة اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على سلامة وصحة طلاب المدارس.
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من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 93 ألفا و157 تلميذا من طلبة المدارس الابتدائية في القرى، وذلك لاكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية.
وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، كما تم تجهيز 80 فريقا عن طريق مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في القرى وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.