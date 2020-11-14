Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التاريخ يدعم البدري.. تفوق كاسح لـ مصر على توجو قبل مواجهة الليلة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:29 م
حسام البدرى
حسام البدرى
Advertisements
محمد السعيد
تحت شعار لا بديل عن الفوز، يستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي، اليوم، السبت، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة مصر ضد توجو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت " الأرضية"، وبي إن سبورت 7 بتعليق علي محمد علي، 

مصر ضد توجو:
المنتخب المصري بقيادة حسام البدري في حاجة ماسة إلى حصد ثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في ترتيب مجموعته بتصفيات الكان، والحفاظ على حظوظه في الصعود إلى النهائيات.

وتعادل منتخب الفراعنة في أول جولتين له بالتصفيات، مع ضيفه منتخب كينيا بنتيجة 1-1، قبل أن يتعادل سلبًا مع مضيفه جزر القمر.

في المقابل يطمح منتخب توجو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نهائيات الكا.

غياب محمد صلاح:
ويفتقد منتخب مصر لجهود النجم محمد صلاح في مباراة اليوم، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19" أمس، الجمعة.

ترتيب مجموعة مصر:
ويتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، ويحل منتخب كينيا ثانيا بنقطتين بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

التاريخ يدعم حسام البدري قبل مواجهات الليلة:
ويتفوق منتخب مصر تاريخيا على نظيره التوجولي، حيث سبق وأن التقى المنتخبان في 4 مواجهات سابقة، فاز الفراعنة في 3 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في مباراة وحيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافس مصر.. إلغاء ودية توجو وليبيا بسبب كورونا

بعد اقتراب عبد المنصف من تحطيم رقمه.. عصام الحضري: لم أعتزل

منافس مصر.. فسخ عقد مدرب منتخب كينيا بالتراضي

تراجع ترتيب منتخب مصر في تصنيف الفيفا

احذر يا بدري.. الدبابة كودجو الخطر الأكبر في مباراة مصر وتوجو

موعد وملعب مباراة منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم الكاميرون غدا

Advertisements

ترشيحاتنا

العمر مجرد رقم.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات لبلبة

10 صور لـ المغربية جليلة حبيبة تامر حسني السابقة بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

استفزاز غير مسبوق.. قبرص ترفض زيارة أردوغان لفاروشا

حاملًا رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت

فيديوجراف.. بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن تامر حسني

في عيد ميلادها.. لماذا بكت منى عبد الغني أكثر من مرة على الهواء؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للسكري.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة به

سعر ومواصفات فيات تيبو 2020 / 2021 الرسمية في مصر.. صور

فستان جريء.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة جذابة.. شاهد