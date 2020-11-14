التاريخ يدعم البدري.. تفوق كاسح لـ مصر على توجو قبل مواجهة الليلة

تحت شعار لا بديل عن الفوز، يستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي، اليوم، السبت، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.





موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة:





وتقام مباراة مصر ضد توجو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت " الأرضية"، وبي إن سبورت 7 بتعليق علي محمد علي،





مصر ضد توجو:

المنتخب المصري بقيادة حسام البدري في حاجة ماسة إلى حصد ثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في ترتيب مجموعته بتصفيات الكان، والحفاظ على حظوظه في الصعود إلى النهائيات.





وتعادل منتخب الفراعنة في أول جولتين له بالتصفيات، مع ضيفه منتخب كينيا بنتيجة 1-1، قبل أن يتعادل سلبًا مع مضيفه جزر القمر.



في المقابل يطمح منتخب توجو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نهائيات الكا.





غياب محمد صلاح:

ويفتقد منتخب مصر لجهود النجم محمد صلاح في مباراة اليوم، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أمس، الجمعة.





ترتيب مجموعة مصر:

ويتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، ويحل منتخب كينيا ثانيا بنقطتين بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.





التاريخ يدعم حسام البدري قبل مواجهات الليلة: