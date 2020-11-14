طبيب يحذر مرضى السكر من فيروس كورونا.. فيديو

قال سامح عبد الشكور، عميد معهد السكر سابقا، إن السكر مرض واسع الانتشار وكل 10 سنوات تتضاعف الأعداد المصابة به، معقبا: "المرض أصبح مرضا مجتمعيا لا يفرق بين أحد".





وأضاف سامح عبد الشكور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القدماء المصريين أول من أشاروا إلى مرض السكر، متابعا: "مرض السكري أصبح مرضا غذائيا من الدرجة الأولى".





وتابع: "مريض السكر غير المنتظم يكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا"، معقبا: "يجب المحافظة على النظام الغذائي ونبتعد عن الأكل غير الصحي من أجل حماية أنفسنا من مرض السكر".





وأكمل: "السكر مرض عادي ولكن مضاعفاته تكون أقوي وتأثيرها أقوى على العين وغيرها من الأعضاء"، مشددا على ضرورة تناول الغذاء الصحي للحماية من الإصابة بالسكر.