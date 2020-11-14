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طبيب يحذر مرضى السكر من فيروس كورونا.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:49 م
سامح عبد الشكور،
سامح عبد الشكور، عميد معهد السكر سابقا
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إسراء صبري
قال سامح عبد الشكور، عميد معهد السكر سابقا، إن السكر مرض واسع الانتشار وكل 10 سنوات تتضاعف الأعداد المصابة به، معقبا: "المرض أصبح مرضا مجتمعيا لا يفرق بين أحد".


وأضاف سامح عبد الشكور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القدماء المصريين أول من أشاروا إلى مرض السكر، متابعا: "مرض السكري أصبح مرضا غذائيا من الدرجة الأولى".


وتابع: "مريض السكر غير المنتظم يكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا"، معقبا: "يجب المحافظة على النظام الغذائي ونبتعد عن الأكل غير الصحي من أجل حماية أنفسنا من مرض السكر".


وأكمل: "السكر مرض عادي ولكن مضاعفاته تكون أقوي وتأثيرها أقوى على العين وغيرها من الأعضاء"، مشددا على ضرورة تناول الغذاء الصحي للحماية من الإصابة بالسكر.
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