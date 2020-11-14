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برلمان

بعد اكتشافات سقارة.. برلمانية: مصر مستعدة لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:11 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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القسم السياسي
أكدت الدكتورة سماح سعد، عضو مجلس النواب، أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قامت بها مصر بمنطقة سقارة تمثل عامل جذب لمختلف السائحين من مختلف دول العالم. 

وأكدت "سعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها استعداد كامل لاستقبال السائحين وخصوصا بعد العديد من الانجازات التى حققتها خلال الاونة الاخيرة منها اكتشاف سقارة وغيره من التطورات التى قامت بها فى المتاحف والاماكن السياحية التى تمتلكها مصر، متابعة:"مصر استعدت بشكل كبير ونفذت كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والجميع شهد بذلك". 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن كافة هذه الاكتشافات التي تقوم بها وزارة الآثار ستعمل على جذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ضرورة عمل ترويج بشكل مثالي لمختلف الآثار المصرية. 

يذكر أن مصر شاركت هذا الأسبوع ممثلة في وزارة السياحة والآثار  في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM والتي انطلقت فعالياتها افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمشاركة 150 دولة و 1290 عارضا و 1355 من ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ومنظمة السياحة العالمية.

وقال رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه خلال هذه الاجتماعات تم مناقشة سبل التعاون لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أهم الاسواق السياحية والبدء في وضع خطط لتنفيذها فور تحسن الأوضاع العالمية.

وأشار إلى أنه خلال لقاء مسئولي  ABTA تم الحديث عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث أكد مسئولي ABTA بأنهم سيقومون بعرض الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال اجتماعهم المقرر عقده الاسبوع المقبل مع اللجنة الحكومية البريطانية التي تعد تقارير بشأن المقاصد السياحية الأكثر ر استعدادا وأمانا لاستقبال السائحين.
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