بدلة بيضاء كلاسيك.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة مع زوجها.. شاهد

نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها مع زوجها الفنان أشرف زكى من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وتألقت الفنانة روجينا ، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بدلة كلاسيك باللون الأبيض ونسقت معها حزام على الخصر وهو ما زارد من جمالها وكشف عن رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الهادئ والبسيط.



