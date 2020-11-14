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مرأة

بدلة بيضاء كلاسيك.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة مع زوجها.. شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها مع زوجها الفنان أشرف زكى  من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت الفنانة روجينا، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بدلة كلاسيك باللون الأبيض ونسقت معها حزام على الخصر وهو ما زارد من جمالها وكشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الهادئ والبسيط.

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل

وكانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.
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