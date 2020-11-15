انطلاق دوري مراكز الشباب في القليوبية اليوم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية انطلاق فعاليات دوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنة اليوم الأحد، وتقام مباراة الافتتاح يين فريقي بهادة بطل النسخة السابعة وأجهور الصغرى على ملعب مركز شباب مدينة قليوب.





وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ان التصفيات التمهيدية للدوري يشارك فيها 96 فريق على مستوى المحافظة ليتنافس 24 فريقا للحصول على لقب الدوري في النسخة الثامنة على مستوى المحافظة والتصعيد على مستوى الجمهورية، وتقام فعاليات النسخة الثامنة على ملاعب مركز شباب كفر شكر ، مركز شباب مدينة شبين ، مركز شباب ميت كنانه ، مركز شباب بيجام ، مركز شباب قليوب ، مركز شباب مدينة الخانكة .





واشار الى أن الفرق التي حصدت اللقب في المواسم السابقة ففي الموسم الأول توج فريق مركز شباب بتمدة بطل الدوري ، وفي الثاني عرب الصوالحة ، والثالث الشموت ، والرابع عرب الصوالحة ، والخامس جزيرة الاحراز ، والسادس الاصلاح الزراعي قليوب ، والسابع مركز شباب بهادة.





وينفذ الدوري الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة للعام الثامن على التوالي بجميع محافظات الجمهورية برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وإشراف محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، والمعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب، ومتابعة عامر حمدي منسق عام الدوري.