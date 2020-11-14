طاهر: أتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. وفخور بوجودي في نادي القرن

أعرب طاهر محمد طاهر ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالوجود في ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بين زملائه بالفريق.





وأضاف: «شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، ما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم».





وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة.





وقال: «تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان».





وتمنى طاهر التوفيق لزملائه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل خلاله الجميع جهدًا كبيرًا.





وأضاف طاهر: «سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب».





وأوضح أنه اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني، في جلسات تعارف بينهم اليوم، واستمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة.





وتابع: «استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم».





وأتم طاهر حديثه بأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي طالما دعمته حتى أثناء وجوده بالمقاولون العرب، وأن يكون له دور في التتويج مع الفريق بالبطولات، ويوفق في تقديم أفضل ما لديه.





وأشار إلى أنه فى حالة طبية وبدنية جيدة، وسوف يجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.