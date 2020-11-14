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محافظ الغربية: 58 شخصا خالطوا محمد صلاح و5 فقط مشتبه في إصابتهم بكورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة قررت توجيه مدير مديرية الصحة بالتوجه إلى قرية نجريج وعمل حصر لأقارب وأصدقاء اللاعب، والذين حضروا معه الفرح وبلغ عددهم 58 فردًا.

وتابع محافظ الغربية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم والمذاع عبر قناة "دي إم سي":" تم عمل اللازم لكل المخالطين لصلاح وتم قياس درجة حرارتهم وتبين أن هناك 5 أشخاص من إجمالي 58 شخص ف ى دائرة الإشتباه بالإصابة بالفيروس.

وأكد محافظ الغربية أنه تم صرف الأدوية اللازمة لهم كاجراء إحترازي وفقا لبروتكول وزارة الصحة 

ونوه طارق رحمي إلى أنه تم تطهير شوارع القرية بالكامل من خلال مركز ومدينة بسيون، والمنازل المجاورة لمنزل نجم منتخب مصر محمد صلاح.
 
ولفت محافظ الغربية  أن المتابعة مستمرة وتجرى على قدم وساق، تحسبا لظهور أعراض على مواطنين أخرين، والتعامل معه إذا كانت تستوجب العزل المنزلى أذا وجب نقلها لإحدى مستشفيات العزل الخاصة بفيروس كورونا.
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