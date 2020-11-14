عاجل ... زلزال يضرب شرق القاهرة بقوة 2.6 ريختر





سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، حدوث زلزال اليوم السبت الموافق 14/11/2020 فى شرق القاهرة.









ووقع الزلزال 25: 16 مساء بالتوقيت المحلى، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، عند خط العرض 30.14 شمالا وخط الطول 31.6 شرقا.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

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