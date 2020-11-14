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تعليم

عاجل ... زلزال يضرب شرق القاهرة بقوة 2.6 ريختر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:49 م
زلزال
زلزال
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كريم ناصر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، حدوث زلزال اليوم السبت الموافق 14/11/2020 فى شرق القاهرة.


ووقع الزلزال 25: 16 مساء بالتوقيت المحلى، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، عند خط العرض  30.14 شمالا وخط الطول   31.6 شرقا.
 
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
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والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
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