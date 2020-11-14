ده "cover"مش دولة عظمى| محلل: أمريكيون يرتدون دروعا وأقنعة لتنفيذ أعمال عنف..شاهد

قال المحلل السياسي ماك شرقاوي، إن هناك مظاهرات في واشنطن للاعتراض على نتيجة الانتخابات الامريكية من قبل الجمهوريين.









وأضاف شرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تأجيج لمشاعر 71 مليون أمريكي انتخبوا دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ".





وأوضح:" أمريكيون يرتدون أقنعة واقية من الغازات ودروع تمهيدا لتنفيذ اعمال عنف في مختلف الولايات الأمريكية".





ولفت الى ان الديمقراطيين يوجهون السباب محاولين لإشعال العنف في أمريكا، كما أن بعض التابعين لـليسار يرتدون دروعا تمهيدا لتنفيذ أعمال عنف ".





وأكمل ماك شرقاوي:" نحن لا نعيش في الولايات المتحدة، ولكنه "كَفْر أمريكا"، ولم أر مثل تلك النوعية من المظاهرات اعتراضا على نتيجة انتخابات رئاسية ".