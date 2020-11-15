ألسن عين شمس تستضيف خبراء سوق العمل لطلاب الإنجليزي والروسي .. اليوم

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوتين لطلاب الفرقة الرابعة لقسمى الإنجليزية والروسية، يومي الأحد والإثنين الموافقين ١٥،١٦ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.









وأوضحت أن سلسلة الندوات التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، جاءت في إطار حرص إدارة الكلية على استضافة المتخصصين في المجالات المختلفة لتزويد الطلاب بخبراتهم بشكل عملي، والعمل على تأهيل وإعداد الطلاب لسوق العمل مبكرًا.





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كما أشارت د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القطاع يحرص على تنظيم الندوات مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، و تستضيف الكلية خلال الندوة الأولى يوم الأحد الموافق ١٥ من نوفمبر أ.محمد صلاح الدين - مدير فرع شركة أنيكس تور للسياحة، في ندوة بعنوان "مجال السياحة: فرص التوظيف والتحديات "، على أن تستضيف الندوة الثانية يوم الإثنين الموافق ١٦ من نفس الشهر، الأستاذ أحمد مصطفي مترجم و محاضر و رئيس قسم التسويق بشركة المستقبل، والأستاذ محمود نبيل تهامي الرئيس التنفيذي للشركة، خلال ندوة بعنوان "التدريب التكنولوجي لترجمة الوثائق".



