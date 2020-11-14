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برلمان

بعد مصادرة أموال الجماعة.. عضو الشيوخ: تجفيف منابع التمويل ضرورة لمواجهة الإرهاب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:49 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قال اللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس الشيوخ، إن مصادرة النمسا لـ 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان، يؤكد انها تواجه الإرهاب بتجفيف منابع التمويل لهذه العناصر.
 
وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر اتخذت موقفا واضحا من هذه التنظيمات التي تمول الارهاب  منذ فترة بعيدة، مشيدا بتحرك النمسا.

وأضاف، "هذه جماعة إرهابية ولابد من تجفيف تمويل جميع الجماعات الارهابية سواء الظاهرة او المستترة  مطالبا  دول العالم ان تحذّو حذو النمسا".

وكان وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، قد اعلن انه تمت مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان معظمها أصول والباقى أموال سائلة، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم فى تمويل الإرهاب.

وقال نيهمر إنه تم ضبط 100 الف يورو كأموال سائلة لدى احد عناصر الجماعة وهى أعلى حصيلة لدى فرد واحد مشيرا الى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية‪ .‬ 

وأوضح نيهمر، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى اجراء 21 الف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص‪ .‬ 

وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان فى 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الاصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئى بنحو 25 مليون يورو‪ .‬ 

يشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الارهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا تحسبا لهجمات ارهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذى وقع فى 2 نوفمبر الجارى واسفر عن مصرع 4 واصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الألى لإرهابى من اصول مقدونية وقد ارداه رجال الشرطة قتيلا على الفور‪ .‬
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