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أستاذ أمراض صدرية: لا قلق على محمد صلاح لأن لياقته البدنية عالية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:26 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل خطاب أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، عن تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال "خطاب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مُقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "حالة محمد صلاح مستقرة واللاعب مستمر في العزل".

وتابع خطاب:" فيروس كورونا سريع الإنتشار وبداية أعراضه قد لا يستشعرها البعض لعدم قوتها".

وأكمل: "تهاون المواطنين في الإجراءات الاحترازية يساهم في سرعة انتشار الفيروس، مضيفا: "لا قلق على صلاح لإن لياقته البدنية عالية جدًا لذلك أرجو من المواطنين عدم الاستهتار وعدم مقارنة نفسهم بلاعبي كرة القدم الذين يتعافون سريعًا من المرض".
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