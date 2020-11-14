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محافظات

سقوط أمطار غزيرة على مدن الغربية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:43 م
الامطار الغزيرة
الامطار الغزيرة
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احمد على
تعرضت مدن وقري محافظة الغربية اليوم الي هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة ورفعت محافظة الغربية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات المياه من الشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمواصلة جهود كلًا من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى  وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية التواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط فى حينه كما شددّ محافظ الغربية على مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والحماية المدنية بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

وفي سياق اخر في مدينة دمياط الجديدة ، سقوط غزير لامطار تسبب في غرق الشوارع وتعطل الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية نتيجة لانسداد البالوعات بالشوارع.

صاحب الطقس السئ التى شهدته محافظة دمياط، على عدد من المناطق ، مصحوبة بصقيع وبرودة شديدة في الجو وشلل في الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدن. 
سقوط أمطار غزيرة على مدن الغربية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
سقوط أمطار غزيرة على مدن الغربية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
سقوط أمطار غزيرة على مدن الغربية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
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