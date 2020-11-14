سقوط أمطار غزيرة على مدن الغربية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

تعرضت مدن وقري محافظة الغربية اليوم الي هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة ورفعت محافظة الغربية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات المياه من الشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين.





وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمواصلة جهود كلًا من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية التواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط فى حينه كما شددّ محافظ الغربية على مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والحماية المدنية بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.



