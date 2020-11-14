مصر ضد توجو.. العارضة تحرم مصطفى محمد من هدف محقق بعد نصف ساعة

أنقذت العارضة مرمى منتخب توجو من هدف محقق لمهاجم منتخب مصر مصطفى محمد بعدما سدد كرة قوية برأسه بعد مرور 30 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

بدأ اللقاء باستحواذ توجولى فى منتصف الملعب قابله ضغط متقدم من جانب لاعبى الفراعنة الكبار، وأرسل احمد فتوح كرة طولية نجح فى تشتيتها مدافعى توجو، وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة الثانية كرة قوية داخل منطقة الجزاء إصطدمت بأقدام أحد لاعبى المنافس وتمر إلى خارج منطقة الجزاء.

وحصل احمد سيد زيزو على ضربة حرة فى الدقيقة الرابعة إثر تعرضه للدفع من لاعب توجو وسيطر الفراعنة الكبار على منتصف الميدان فى الدقيقة السابعة وتبادل اللاعبون التمريرات وأرسل فى الدقيقة الثامنة عبدالله السعيد كرة طولية تصل إلى تريزيجيه إلا أن الحكم المساعد قام برفع راية التسلل.

ومرر عمرو السولية فى الدقيقة العاشرة كرة الى زيزو نجحت الدفاعات التوجولية فى إبعادها عن منطقة الجزاء واتسم أداء الفراعنة الكبار بتضييق المساحات والضغط على المنافس لمنع بناء الهجمة من الخلف.

واستلم تريزيجيه فى الدقيقة 12 كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع توجو وتعرض للعرقلة والسقوط ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للفراعنة الكبار وحصل أحمد حجازى فى الدقيقة 14 على ركلة حرة عقب تعرضه للدفع من قبل لابا كودجا مهاجم توجو.





وقام أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 23 بتهيئة الكرة أمام أقدام محمد النني وسددها الأخير بقوة تمر إلى جوار مرمى المنتخب التوجولى وفى الدقيقة 25 راوغ لاعب توجو سولو مدافعى الفراعنة الكبار وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء قوية تمر إلى جوار مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.





وتسلم مصطفى محمد فى الدقيقة 26 كرة امام منطقة الجزاء للمنافس وسددها قوية تعلو عارضة المنتخب التوجولى ونجحت دفاعات الفراعنة فى تحجيم قدرات لابا كودجا الهجومية ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 28 البطاقة الصفراء للاعب جولى عقب عرقلته لمهاجم منتخب مصر مصطفى محمد.

وفى الدقيقة 20 راوغ أحمد سيد زيزو مدافع توجو وأرسل تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء وسدد مصطفى محمد الكرة برأسه قوية تصطدم بعارضة حارس مرمى المنتخب التوجولى لتضيغ فرصة هدف محقق للفراعنة الكبار.