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برلمان

برلماني: الرئيس حريص على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:15 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى
قال النائب عبد الوهاب خليل اننا نشهد خلال الفترة الحالية تطور كبير فى كافة المجالات التى تقدم خدمات للمواطنين والتى يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس إهتماماته ومنها التوجيهات التى اصدرها بضرورة التطوير والتحديث الالكتروني الشامل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أنه فى إطار تلك التوجيهات سنري تغيير شامل فى المنظومة الخاصة للتأمين الإجتماعي والمعاشات ، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خدمات أكبر لكبار السن على سبيل المثال توصيل المعاش لهم بالمنزل لمن هم تخطو السبعين أو يعانون من أمراض مزمنه وليس لديهم أحد يستلم لهم المعاش .

وأكد خليل ، أننا ننتظر من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن تقدم أيضا خدمات للحالات الخاصة والأكثر إحتياجا ، لافتا الي ضرورة احداث  التطوير والتحديث الإليكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, لمواكبة التحول الرقمي بالدولة المصريه فى إطار سياستها المتطورة الجديدة.

وقد عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، اليوم، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء جمال عوض.

واستهل رئيس الهيئة لقاءة بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة و عرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة  و التي تم عرضها علي القيادة السياسية و التي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة ، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، و كذلك جهود تحديث الهيكل الإداري ، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية . 

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل علي تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات و المستحقين  .

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