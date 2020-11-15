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فن

أحمد فلوكس لـ محمد رمضان: لا يوجد نمبر1 في عالم الفن

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال أحمد فلوكس فى رده على سؤال من الإعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، إن محمد رمضان مر بالعديد من التجارب والتحديات الصعبة حتى يحقق النجاح، ويصل إلى ما وصل إليه. 

وأضاف فلوكس: لا توجد عداوة بيني وبين محمد رمضان، الموضوع  كانوا بيسألونى عن فيلم إحنا الطلبة قالوا ليا أنت كنت نجم عليه، وأنا لم أقل ذلك خالص.  

وتابع فلوكس خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على الحياة: لا أعتقد أننى سيجمعنى عمل فني مع محمد رمضان، لأنى لازم آخد حقى ووضعى فى دور متميز فى العمل الفنى الذى أشارك به لأنى تعبت جدا فى حياتى، وإن لم أخد حقى سأعمل فى أشياء أخرى، ثم أنتج أفلاما، وأعمل لغيرى ما لم أستطع أن أقوم به". 

وأردف فلوكس: "محمد رمضان لما قابل أبويا في عزاء الفنان محمود ياسين قبل رأسه وأنا شايل دى ليه اوى".   

وفى الختام قال فلوكس: "لا يوجد نمبر 1 فى عالم الفن سواء سينما أو تليفزيون، هناك أعمال حلوة وأعمال سيئة، ومحمد رمضان لأنه اتحارب كتير وتعب كتير فيقصد يقول للناس انا موجود بعد تعب وكفاح.   
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