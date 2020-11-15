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رياضة

أحمد حجازي: حققنا المطلوب بالفوز على توجو.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، والمنتخب الوطني، عن سعادته بعد الفوز الذي حققه منتخب مصر علي توجو بهدف نظيف.

وقال أحمد حجازي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس": "حققنا المطلوب ولكننا نطمح لتحسن الأداء في المباراة المقبلة.. النتيجة مرضية، والأداء والنتيجة لا يمكن أن نفصلهم عن بعض".

وتابع: اللاعبون لم يتجمعوا مع بعضهم أكثر من سنة، ودي ظروف مش طبيعية، تأثرنا بها جميعا، ومع الوقت سيتحسن الأداء والنتائج وسنحقق الأهداف المرجوه بالوصول لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

واختتم: منتخب توجو فريق قوي ومتكامل علي المستوي الدفاعي والهجومي، درسناه جيدا ونتمني تطور الأداء في لقاء الثلاثاء المقبل.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب توجو بهدف نظيف، في الجولة الثالثة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022، بالكاميرون.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر للنقطة الخامسة متصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز برصيد 5 نقاط، بالأهداف، ثم كينيا برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
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