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أخبار البلد

شكري يلتقي أمير الكويت ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
لقاء سابق يجمع بين
لقاء سابق يجمع بين الرئيس السيسي وأمير الكويت
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محمد وديع
استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، صباح اليوم، الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك لاستلام رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولبحث أوجه العلاقات الراسخة بين الشقيقتين مصر والكويت.


وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، أمس السبت، إلى الكويت الشقيقة، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.


ومن المُقرر أن يلتقي وزير الخارجية ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، كما التقى وزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.
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