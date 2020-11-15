لمخالفة التعليمات.. غلق كافية شهير في مدينة دمنهور

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات المخالفة لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





في نفس السياق، نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات المخالفة لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







وأسفرت الحملة عن رفع ٤٠٧ حالة اشغال عباره عن: ١٩٤ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بدمنهور، ٢١٣ حالة إشغال بشوارع (بورسعيد، الجيش، أحمد عرابي) بكفر الدوار.





يذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكثفة

لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.







أسفرت الحملة عن رفع ١٩١ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينة دمنهور، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.







يذكر أن نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور، أمس السبت، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.







أسفرت الحملة عن رفع ١٦٣ حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينة دمنهور، فض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.







وأسفرت الحملة عن رفع ٤٤٢ حالة إشغال مخالفة متنوع ما بين ثابت ومتحرك في العديد من الميادين الرئيسية والفرعية بمدينة دمنهور.







ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، ابوحمص ودمنهور، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وللنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة كل حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.







وأسفرت الحملة عن رفع ٥٥ حالة إشغال وإزالة ٨٨٨ طن قمامة وصيانة ١٥٩ كشاف وعامود إنارة بواقع: ١٠٠ طن قمامة و٥٥ حالة إشغال وصيانة ٤٠ عمود، بمركز ومدينة حوش عيسى، ورفع ١١٠ أطنان قمامة و٥٠ كشافا بمركز الدلنجات.







كما تم ١٣٥ طن قمامة بمركز رشيد، ورفع ١٦٥ طن قمامة و٣٠ كشافا بمركز المحمودية، ورفع ٢٦٦ طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، ٣٩ كشاف إنارة بمركز كوم حمادة، ورفع ١١٢ طن قمامة ومخلفات بشبراخيت، ورفع ٥٢٢ طنا بمركز ومدينة دمنهور.





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