ضبط ٨ أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة السلام





تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – سجق – جمبرى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بالسلام.





وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .





كما تم ضبط ٤ طن " كبدة – مقطعات لحوم" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بالسلام .



