ضبط ٨ أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة السلام

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – سجق – جمبرى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بالسلام.
وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .
كما تم ضبط ٤ طن " كبدة – مقطعات لحوم" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بالسلام .
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع