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حوادث

إصابة 7 أطفال بتسمّم إثر تناولهم فشار وحلبة وترمس بأحد الأفراح بـ أجا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:01 م
مستشفي
مستشفي
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همت الحسينى
أصيب 7 أطفال بتسمم غذائي عقب تناولهم "فشار وحلبة وترمس" في أحد الأفراح بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بالدقهلية وتم نقلهم لمستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول 7 أطفال بصحبة ذويهم مصابين بقيئ وإسهال ادعاء تسمّم غذائى.

وبانتقال ضباط المباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال ذويهم أكدوا أنهم كانوا مدعون في فرح بقرية ميت العامل وتناولوا ترمس وحلبة وفشار وبعدها شعروا بأعراض القيء والإسهال تم نقلهم إلى المستشفى.

فيما تبين أن الأطفال المصابين هم: "يوسف م. أ  9 أعوام وأشقائه مها 7 أعوام  وجنا 5 أعوام وأحمد م. إ 4 أعوام، والخطيب ت. خ  8 أعوام وشقيقته جنا 9 أعوام  وشهد ا. خ. 13 عاما.

من جانبه أكد مصدر طبى أنه فور وصول المصابين للمستشفى تم أخذ عينات من قيئ المُصابين لتحليلها لمعرفة سبب التسمّم كما تم حجز الـ 7 حالات بقسم الأطفال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم لحين تحسّن حالاتهم العامة.

وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمُباشرة التحقيقات .
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