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طارق شوقي: إلزام المدارس بزيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد تم تسريبها بصورة غير صحيحة للإعلام ..فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:42 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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داليا أحمد
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصة الإلكترونية للوزارة انضم إليها 13 مليون طالب.

وأضاف طارق شوقى، أثناء لقائه التلفزيوني على قناة "الحياة"، أنه تم وضع منظومة كاملة للتعامل مع مدارس التعليم فيما يخص المصروفات، مشيرًا إلى أن هناك مظلة بضوابط بين عقود أولياء الأمور والمدرسة، ومسئولية الطرفين، وماذا يحدث إذا قام أحد الطرفين بإحداث خلل في العقد.

وتابع طارق شوقى، أن معلومة إلزام المدارس بزيادة المصروفات للعام الدراسى الجديد تم تسريبها بصورة غير صحيحة للإعلام، لافتًا إلى أنه من الصعب تعميم الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعلمين.

وأكد طارق شوقى، أن يتم وضع ميثاق بين المدارس الخاصة وولى الأمر يتم الاتفاق عليه لتنظيم عملها، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لجمع أكبر مصادر لصندوق جمع الزيادات للمعلمين وزيادة خدماتهم الاجتماعية وسيتم التنفيذ خلال 5 أسابيع من الآن.

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