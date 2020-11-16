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فن

عمرو دياب يتصدر تويتر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:51 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الهضبة عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به.

من ناحية اخرى  طرح  عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

يذكر أن أحيا عمرو دياب، حفلا غنائيا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف.

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