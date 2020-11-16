هل ينتقل فيروس كورونا خلال فترة حضانته.. استشاري ميكروبيولوجي يجيب

قال الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي بصيدلة الجامعة البريطانية، إن الجميع مطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.





وأضاف عبد الجواد ، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التواجد فى اماكن مغلقة يجعل انتشار كورونا أكثر .





ولفت إلى أن التواجد فى أماكن مغلقة مثل المستشفيات و المعامل يلزم ارتداء الكمامة ورش المطهرات، وقياس درجة الحرارة.





وأشار إلى أنه طول فترة الحضانة لـ فيروس كورونا تكون بين 3 أيام لـ 15 يومًا، وأن هذه الفترة لا يكون بها أعراض لـ كورونا.





وأوضح أن فترة حضانة فيروس كورونا معدية، ولكن الاحتمالية أقل، ولذلك أى شخص يعانى من أى مشكلات فى الجهاز التنفسي عليه الجلوس فى البيت.



