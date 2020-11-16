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حوادث

بسبب 35 ألف جنيه.. النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بالعياط للمحاكمة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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جودت عيد
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 107 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها ضياع المال العام.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا علي أموال الوحدة التي يعملون بها.

وكشفت التحقيقات أن أخصائي هندسة ومدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة بوصفه العضو الفني بلجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٣ لسنه ٢٠١٨ ومعد التقرير الفني وافق قبل إحالته للمعاش على العرض المقدم من مؤسسة الوسيلة وأثبت بتقريره الفني أن الإطارات المعروضة من الشركة تطابق الارتفاع والمقاس والمواصفات بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه قبول لجنة البت العرض وضياع مبلغ 35 الف جنيه علي المركز لعدم الاستفادة من تلك الإطارات.
 
وأشترك المحال مع مدير الحملة الميكانيكية الحالي  و الموظف بالحملة بوصفهم أعضاء بلجنة فحص وأستلام الإطارات في عدم تحري الدقة حال فحصهم واستلامهم تلك الإطارات بمقاس مخالف للمواصفات الفنية و مخالف للمقاس الأصلي لإطارات اللورد مما ترتب عليه ضياع 35 الف جنيه علي المركز لعدم الاستفادة منها.

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