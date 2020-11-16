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أخبار العالم

تعاون مشبوه.. إعلامية كويتية: اتفاقية تركيا وقطر غطاء للتدخل المباشر في ليبيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:14 م
أمير قطر الرئيس
أمير قطر الرئيس التركي
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مـيــــس رضـــا
استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الإتفاق المشبوه الذى وٌقع بين تركيا وقطر تحت اسم تبادل خبرات وهو فى حقيقته يستهدف التدخل المباشر فى الشأن الداخلي الليبي. 


وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاتفاق يعتبر تحديًا للإرادة الليبية والدولية التى تبلورت فى اتفاقية جنيف التى جرت الشهر الماضي وتم التأكيد فيها على لسان اللجنة العسكرية الليبية خروج القوات الجنبية من ليبيا وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ووقف العمل بأي اتفاقية سابقة وقعتها حكومة السراج. 


وأشارت "الإعلامية الكويتية"، الى أن توقيع اتفاقية جديدة بين تركيا و قطر يتيح للدوحة التدخل فى الشأن الليبي تحت غطاء تبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب ، ولا يخفى على الجميع أن الدولتين يمولان الإرهاب وتزود الإرهابيين بالأسلحة، لافتة إلى أن الاتفاق هو استمرار لنهج الدوحة فى ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية ويتزامن الاتفاق مع المسار الليبي فى تونس وانعقاد المسار العسكري الليبي فى سرت للتوصل لحلول سلمية للأزمة فى ليبيا وترتيب آليات تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية .


ولفتت"الإعلامية الكويتية"، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات التى تتم بين البلدين هدفها الأول محاولة للنيل من مصر بعد وقف تركيا عن حدها بعدم تجاوز الخط الأحمر الجفرة - سرت، قائلة " مصر عصية على المحاولات الفاشلة البائسة للدول المعادية". 


وكانت وزرارة الدفاع في قطر ووزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وقعتا "اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية".

وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير دفاع قطر، خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع المفوض بالحكومة الليبية بطرابلس، صلاح الدين النمروش، الخميس، حسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع أيضا "استعراض العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".

ووصل النمروش إلى الدوحة، الخميس، في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

وحضر الاجتماع السفير الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة، والوفد المرافق للوزير الليبي.
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