ترامب يلمح إلى اقتراب رحيله عن البيت الأبيض

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكرار ادعائه بالفوز في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن النتائج تشير إلى تفوق منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكنه أشار في تغريدة أخرى إلى اقتراب رحيله عن البيت الأبيض بشكل غير مباشر.





وقال ترامب عبر تويتر: "لقد فزت في الانتخابات".





وأضاف أن "إعادة الفرز الوهمية الجارية في جورجيا لا تعني شيئًا لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها.. أوقفوا مرسوم الموافقة غير الدستوري!".





وتابع: "تم الإعلان للتو عن لقاح آخر. هذه المرة من مودرنا، فعال بنسبة 95%، بالنسبة لهؤلاء المؤرخين العظماء، أرجو أن تتذكروا أن هذه الاكتشافات العظيمة، التي ستنهي الطاعون الصيني، حدثت جميعها في عهدي!"، ما يحمل إشارة إلى أنه يشعر باقتراب مغادرته للبيت الأبيض.





وكان ترامب قد نشر في وقت سابق من اليوم تغريد ة وصف فيها الانتخابات الأمريكية، التي جرت مؤخرا، بأنها الأكثر احتيالا على مر التاريخ.





وجاءت هذه التغريدة بعد ساعات معدودة من تأكيد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، من جديد أنه فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.





وأعلن ترامب، اليوم الإثنين، عن رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية، قريبا لإظهار عدم دستورية الانتخابات الرئاسية.





وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم الأمريكية، لم نرفعها، بل رفعها أشخاص كانوا شهودا على الانتهاكات المروعة".