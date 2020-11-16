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تعليم

جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:57 م
جامعة Banat
جامعة Banat
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همت الحسينى
استقبل الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث اليوم الاثنين وفدا علميا رفيع المستوى من جامعة Banat للعلوم الزراعية والطب البيطري بمدينة تيميشوارا بدولة رومانيا، فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبي إيراسموس بلاس لتبادل الأساتذة.

فيما تم استعراض الإمكانيات البحثية والخدمية التي يمكن تقديمها للباحثين من أجل تعميق التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة Banat للعلوم الزراعية والطب البيطري برومانيا.

وقد رافق الوفد  الدكتور  محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة و الدكتور محمد عبد الله أستاذ أمراض النبات المتفرغ بالكلية ومنسق برنامج إيراسموس بلاس بجامعة المنصورة.

وقد قام الوفد بزيارة كلية الطب البيطري حيث استقبله الدكتور عادل التابعي عميد الكلية والدكتور صبري نصار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا حيث قاموا بجولة موسعة في مختلف المعامل بالكلية.

كما زار الوفد كلية الزراعة حيث استقبله الدكتور محمد عبد المجيد عميد الكلية والدكتور ياسر شبانه أستاذ أمراض النبات المتفرغ ومدير معمل أمراض البذور وزراعة الأنسجة ومدير وحدة الميكروسكوب الإلكترونى للتعرف على المعمل وعلى الإمكانيات البحثية والخدمية التي يقدمها للباحثين من أجل تعميق التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة بنات للعلوم الزراعية والطب البيطرى برومانيا.

جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى
جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى
جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى
جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى
جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى
جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى
جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى
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