جامعة المنصورة تبحث مع الجانب الرومانى التعاون المشترك فى الزراعة والطب البيطرى

فيما تم استعراض الإمكانيات البحثية والخدمية التي يمكن تقديمها للباحثين من أجل تعميق التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة Banat للعلوم الزراعية والطب البيطري برومانيا.





وقد رافق الوفد الدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة و الدكتور محمد عبد الله أستاذ أمراض النبات المتفرغ بالكلية ومنسق برنامج إيراسموس بلاس بجامعة المنصورة.





وقد قام الوفد بزيارة كلية الطب البيطري حيث استقبله الدكتور عادل التابعي عميد الكلية والدكتور صبري نصار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا حيث قاموا بجولة موسعة في مختلف المعامل بالكلية.





كما زار الوفد كلية الزراعة حيث استقبله الدكتور محمد عبد المجيد عميد الكلية والدكتور ياسر شبانه أستاذ أمراض النبات المتفرغ ومدير معمل أمراض البذور وزراعة الأنسجة ومدير وحدة الميكروسكوب الإلكترونى للتعرف على المعمل وعلى الإمكانيات البحثية والخدمية التي يقدمها للباحثين من أجل تعميق التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة بنات للعلوم الزراعية والطب البيطرى برومانيا.