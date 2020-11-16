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ديني

الأوقاف: إيقاف الشيخ سامح أحمد ولاء عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:02 م
الأوقاف
الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف الشرقية، وقف الشيخ سامح أحمد ولاء السيد - مفتش بمديرية أوقاف الشرقية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة نظرًا لما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل.


وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف خمسة آلاف جنيه لـ عصام محمد صالح مدير منطقة أوقاف طنطا لجهوده في تحصيل مستحقات الأوقاف بالمنطقة. وذلك  بناء على مذكرة المهندس  سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .


ومن جانبها أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح اليوم خدمة أحمد عواد أحمد محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين .


كما قرر وزير الأوقاف عمل دورات توعوية لجميع العاملين بالأوقاف تحت عنوان: "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل"، وتتضمن هذه الدورات: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها.


وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستعلن مواعيد هذه الدورات خلال أيام فور الانتهاء منها ووضع ضوابطها وشروطها.
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