محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق الفرعية بالإنترلوك.. ويترأس اجتماع لجنة حصر المباني المتجاوز بناؤها 75 عاما

كما ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماع لجنة حصر المباني التي تجاوز عمرها 75 عاما، وخاصة المسجلة تراث معماري متميز، والمشكلة بقرار رقم 768 برئاسة أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعضوية كلا من " رؤساء لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشكلة بنطاق المحافظة، ورئيس لجنة حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمحافظة، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بسوهاج".





حضر الاجتماع نائب محافظ سوهاج، والمهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، الدكتور محمد محمود أحمد وكيل كلية الهندسة جامعة سوهاج، وأعضاء اللجنة.





ووجه محافظ سوهاج بحصر المباني القديمة المتهالكة والتي تجاوز عمرها 75 عاما، مع إعداد تقرير للحالة الإنشائية لكل مبنى خاصة في الأماكن أو المناطق القديمة بكل مدينة، على أن يتم معاينتها على الطبيعة، مشيرا إلى أهمية تحديد الأولويات وتوزيع الأدوار وتشكيل غرف عمليات بكل مركز لعرض أي معوقات على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للعمل على إيجاد الحلول الفورية لها.





وأشار "الفقي" إلى ضرورة أن تضم كل لجنة رئيس مجلس المدينة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة التفتيش، ومدير إدارة الإسكان، وعدد 4 فنيين بكل مركز برئاسة وكيل وزارة الإسكان، على أن تختص اللجنة بحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمباني الأخرى التي تجاوز عمرها الافتراضي 75 عاما مع صور فوتوغرافية حديثة لكل مبنى، وتجهيز استمارة المعاينة على الحاسب الآلي "الكمبيوتر"، على أن يتم إبلاغ رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحالات غير المستقرة أو الآيلة للسقوط لإعداد تقرير إنشائي لها.





وأكد نائب المحافظ على ضرورة تجهيز الاستمارات وإعداد نماذج الحصر اللازمة معتمدة ومدعمة بصور حديثة لتلك المباني، على أن يتم تسليمها لمركز المعلومات بالديوان العام، تمهيدا لعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، ثم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة.