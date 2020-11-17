سما المصري تدخل في نوبة بكاء داخل القفص وتردد: "أنا مظلومة".. المحكمة تصدر حكما بحبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.





وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبلت استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية الثانية والمتهمة فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة قذفت المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد" بأن أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.





كما تضمن أمر الإحالة بأنها سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد" بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس اب" على النحو المبين بالتحقيقات واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مُصور مخالفا وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس اب".