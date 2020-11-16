Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من مضيق البوسفور التركي.. تفاصيل مرور 3 قطع بحرية مصرية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:26 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
حمزة شعيب
كشف اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تفاصيل التدريب البحري المصري الروسي المشترك بالبحر الأسود.


وقال خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «من ضمن العدائيات التي نواجهها تهديد الاستقرار البحري بشرق المتوسط، وهو ما يتطلب تدريبات بحرية»، مشيرا إلى أن المناورة تعد أرقى أشكال التدريب.


ولفت إلى أن التدريب المصري الروسي يعد الأول من نوعه في البحر الأسود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لتنفيذ التدريب البحري بين مصر وروسيا.


وحول مرور الوحدات البحرية المصرية من مضيق البوسفور التركي قال «القانون الدولي ينظم مرور السفن البحرية عبر إخطار رسمي، وسط مراقبة الجانب التركي مرور الوحدات لأنه قلقان».


وأضاف «الفرقاطات البحرية تكون مسلحة بصواريخ مضادة لسفن السطح، تستطيع الاشتباك على مسافة 32 كيلو، فضلا عن صواريخ مضادة للطائرات والغواصات، ومدفعية متعددة المهام، فضلا عن رادارات إنذار وملاحة».


وأشار إلى أن بريطانيا حرصت على تنظيم تدريب بحري مشترك مع مصر، موضحا أن الصاعقة البحرية ستشارك في التدريب البحري المصري الروسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريب بحري عابر مصري فرنسي فى نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في البحر المتوسط

القوات البحرية.. والخروج للمياه الزرقاء

قائد القوات البحرية: لدينا القدرة للعمل في المياه العميقة .. وأنشأنا عددا من القواعد بتصميم يفي بمطالب الوحدات الحديثة

عبرت مضيق البوسفور.. تدريبات بحرية بين مصر وروسيا في البحر الأسود

القوات المسلحة تعرض فيديو لعبور السفن الحربية المصرية لمضيق البوسفور التركي

ترشيحاتنا

عزت العلايلي يفجر مفاجأة عن تصريحات مسيئة لـ محمد رمضان

والدة الطفل المعتدى عليه جنسيا بشبرا: المتهم فعلها معه أكثر من مرة تحت تهديد السلاح

كيف قتل سفاح بولاق ضحاياه.. بين السم وتهشيم الرأس

رئيس الإمارات يصدر قرارا بشأن محمد بن زايد

بعد أزمة الطلاق والعودة إلى بسمة بوسيل .. تعرف على أسطول سيارات تامر حسني..صور

نداء مهم من الإمارات لجميع دول العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور

تعرف على تفاصيل السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2021

تسبب الأرق.. 3 أطعمة لا تتناولها بعد الساعة 7 مساء